Как пишет Politeka.net, украинцы 10-й день защищают Украину от российских оккупационных войск, которые пошли в наступление 24 февраля. За это время счет уничтоженных вражеских солдат пошел на тысячи, а военной техники на сотни. Форбс решил подсчитать в деньгах, сколько потеряла российская армия. Пресс-служба Национальной гвардии Украины опубликовала подсчеты авторитетного издания.

"Украинская армия уничтожила российскую военную технику на 3 миллиарда долларов - Forbes

В ходе войны украинская армия уничтожила российскую военную технику на сумму 331,2 млрд рублей, или на около 3 млрд долларов.

Среди этой техники 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). В частности, разрушенные танки стоили России $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе – 1,1 млрд долларов.

Отмечается, что такая стоимость примерно: Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах – 4 млн долларов, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.

Пока неизвестно, какие самолеты были сбиты. Среди использующих РФ Су-25 за 11 млн долларов, Су-30 – 33 млн долларов, Су-34 – 36 млн долларов. Вооруженные Силы Украины также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Вальковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по 86 млн. долларов", - написано было в публикации.

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