Еще один уверенный шаг к победеУкраины

Днем 5 марта на Николаевщине, украинские морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК «Юг» сбили четыре вертолета противника. Об этом на своей странице в Facebook сообщили ВМС ВС Украины.

При этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы.

"Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!",- подчеркнул командующий Военно-Морских сил ВС Украины контрадмирал Алексей Неижпапа.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 5 марта потери личного состава захватчиков составили более 10 тыс. человек, противник также потерял 39 самолетов и 40 вертолетов.

Напомним, в Минобороны сообщали, что до полномасштабного вторжения в Украину, авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов

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