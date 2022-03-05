Алексей Потапенко (Потап), который защитил Макса Барских перед Тимати, когда он поддержал Украину, показал, как ему ответил российская звезда.

Как пишет Politeka.net, украинцы 10-й день сражаются за независимость с Россией. Алексей Потапенко активно поддерживает украинцев, как и свою поддержку высказал Макс Барских. Но к нему сразу обратился рэпер Тимати, который использовал не самые приятные слова к украинскому исполнителю. После этого Потап защитил Макса и сам записал обращение к Тимати. Последний молчать не стал и записал обращение к Потапу.

"Аккуратней, братан", - прозвучало в видеообращении Тимати, где он обзывал Барских.

Александр Пономарев сразу прокомментировал публикацию: "А кто это?",

Боксер Марина Мороз тоже не стала молчать: "Потап красава, Тимати...."

Виктория Булитко из "Дизель шоу" тоже прокомментировала публикацию:

"Испытываешь только стыд за такое. Конечно, они нас не понимают . Что-то далеко от добра, развития, терпимости, цивилизации".

Напомним, выехать из Киева или остаться: ведущая "1+1" Таран затронула болезненную тему

А еще Politeka сообщала, что воин ВСУ уничтожил три вертолета оккупантов

Также Politeka писала, что Леся Никитюк сообщила о несчастье



