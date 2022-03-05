Как пишет Politeka.net, украинцы 10-й день сражаются за независимость с Россией. Алексей Потапенко активно поддерживает украинцев, как и свою поддержку высказал Макс Барских. Но к нему сразу обратился рэпер Тимати, который использовал не самые приятные слова к украинскому исполнителю. После этого Потап защитил Макса и сам записал обращение к Тимати. Последний молчать не стал и записал обращение к Потапу.
"Аккуратней, братан", - прозвучало в видеообращении Тимати, где он обзывал Барских.
Александр Пономарев сразу прокомментировал публикацию: "А кто это?",
Боксер Марина Мороз тоже не стала молчать: "Потап красава, Тимати...."
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Виктория Булитко из "Дизель шоу" тоже прокомментировала публикацию:
"Испытываешь только стыд за такое. Конечно, они нас не понимают . Что-то далеко от добра, развития, терпимости, цивилизации".
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А еще Politeka сообщала, что воин ВСУ уничтожил три вертолета оккупантов
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