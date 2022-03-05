Как пишет Politeka.net, Лидия Таран - популярная украинская телеведущая. Звезда, как и большинство знаменитостей, поддерживает украинцев в борьбе против российской оккупации. Телеведущая в новом посте затронула больную тему, опубликовав фото с дочерью.
"Выехать из Киева vs остаться в городе.
Я уехала. чтобы вывезти малышку. И не вернулась, потому что не хочу бросать ее саму.
Это нормально.
Я считаю, что оставшиеся в городе все герои! Особенно помогающие – чем могут и как могут армии.
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Те, кто не имел куда деваться, и просто сидят в городе - тоже герои, потому что переживать весь день воздушные тревоги и смотреть, как враг равняет города с землей - это ужас.
Всем сложно!", - написала Лидия Таран.
Фанаты поставили тытсячи лайков и написали комментарии:
"Лидусь, ты у своего ребенка – фактически один. И ты должен о ней позаботиться", "Все прорвемся", "Обнимаю, Лида. Конец России близко".
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