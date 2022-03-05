Телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, показала себя с ребенком, рассказав о больной теме.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран - популярная украинская телеведущая. Звезда, как и большинство знаменитостей, поддерживает украинцев в борьбе против российской оккупации. Телеведущая в новом посте затронула больную тему, опубликовав фото с дочерью.

"Выехать из Киева vs остаться в городе.

Я уехала. чтобы вывезти малышку. И не вернулась, потому что не хочу бросать ее саму.

Это нормально.

Я считаю, что оставшиеся в городе все герои! Особенно помогающие – чем могут и как могут армии.

Те, кто не имел куда деваться, и просто сидят в городе - тоже герои, потому что переживать весь день воздушные тревоги и смотреть, как враг равняет города с землей - это ужас.

Всем сложно!", - написала Лидия Таран.

Фанаты поставили тытсячи лайков и написали комментарии:

"Лидусь, ты у своего ребенка – фактически один. И ты должен о ней позаботиться", "Все прорвемся", "Обнимаю, Лида. Конец России близко".

Напомним, воин ВСУ уничтожил три вертолета оккупантов

А еще Politeka сообщала, что Алексей Арестович приказывает разгрузить дороги на западе Украины

Также Politeka писала, что могут уничтожить многоэтажку: россияне используют для бомбежки Украины мощнейшие авиабомбы



