Как пишет Politeka.net, украинцы защищают Украину от российских оккупационных войск уже 10-е сутки. Владимир Путин отдал приказ о наступлении еще 24 февраля, но по сей день русские боевики не смогли достичь желаемого успеха. Стало известно, что в окружении Путина начался раскол элит. Об этом сообщает "Центр противодействия дезинформации" на страничке в Фейсбук.
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что в окружении Путина начался раскол. Западные санкции против российской элиты, которая, как известно, составляет фундамент кремлевской власти, поколебали веру российских олигархов в своего идола.
Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд. публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд.
Сегодня заявления сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.
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Но твердее всего высказался известный банкир Олег Тиньков: "Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну".
Доверяйте только проверенной информации", - было написано в публикации.
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