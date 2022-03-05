Некоторые российские артисты стали бежать из страны на фоне войны в Украине. Появились новости, что российская Примадонна Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми решила уехать, как это уже сделали,к примеру Земфира и Рената Литвинова.

Российские СМИ пишут, что примадонну вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой заметили в аэропорту "Внуково" еще 28 февраля.

Если это действительно так, то стоит отметить, что Пугачева, похоже, действительно в отчаянии. Ведь, как известно, она боится летать самолетами, и всегда путешествует поездами.

Добавим, что Максим Галкин ранее практически каждый день радовал своих поклонников новыми Сторис на странице в Instagram. Но вот уже несколько на его странице затишье.

Ранее сообщалось, что на супруга Аллы Борисовны Максима Галкина обрушилась волна хейта сограждан за то, что он поддержал Украину. Так, в Архангельске, где должен был состояться его концерт, некоторые зрители начали возмущаться и даже требовали вернуть деньги за билеты. Соответствующее видео он опубликовал отдельным постом в Instagram и больше на связь пока не выходил.

Напомним, Брежнева, Лобода, Меладзе, Галкин и другие звезды призвали к миру: "Не может быть оправданий войне!"

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