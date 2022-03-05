Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук с начала войны в Украине поддерживает украинских военных. Звезда в этот раз поделится видео, на котором показал Запорожье, где горожане собрались на улице, чтобы записаться в тероборону.
"Возле цирка куча желающих получить оружие. Просто давно не видел такой толпы", - сказал голос за кадром.
"Желающие записаться в терроборону Запорожья.
Каждый из нас – это Украина", - написал Остапчук.
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Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ого", "Слава Украине", "Козаки наши", "Целая армия", "Даже слезы на глазах, Слава Украине. Вы лучшие защитники в мире, молимся за вас", "Горжусь", "Мой родной город, горжусь и плачу".
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