Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал, какая очередь выстроилась записаться в тероборону Запорожья.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук с начала войны в Украине поддерживает украинских военных. Звезда в этот раз поделится видео, на котором показал Запорожье, где горожане собрались на улице, чтобы записаться в тероборону.

"Возле цирка куча желающих получить оружие. Просто давно не видел такой толпы", - сказал голос за кадром.

"Желающие записаться в терроборону Запорожья.

Каждый из нас – это Украина", - написал Остапчук.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ого", "Слава Украине", "Козаки наши", "Целая армия", "Даже слезы на глазах, Слава Украине. Вы лучшие защитники в мире, молимся за вас", "Горжусь", "Мой родной город, горжусь и плачу".

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