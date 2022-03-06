Украинцам сообщили важные правила во время военного положения.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что во время войны гражданским стоит взять с собой при перемещении в автомобиле на длинные расстояния, а чего надо избегать. Как пишет Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на странице ЦПД в Facebook.

Возите в автомобиле в военное время:

Одеяло или спальник на каждого, каремат

Аптечку,

Воду (1-3 л на человека),

Зарядки и питания от розеток автомобиля,

Домкрат, набор ключей, огнетушитель, «крокодилы» для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет,

Топливо в металлической канистре,

Запасное колесо,

Туристическую лопату,

Запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости,

Буксировочный трос,

Автомобильный компрессор.

Избегайте возить в авто в военное время:

Оружие, если вы не военный и оружие незарегистрированное.

Нож с признаками боевого.

Любой военный атрибут , включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа.

Горючее или другую горючую жидкость в хрупкой таре.

При пересечении блок-постов снимите видеорегистратор!

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