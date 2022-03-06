Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что во время войны гражданским стоит взять с собой при перемещении в автомобиле на длинные расстояния, а чего надо избегать. Как пишет Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на странице ЦПД в Facebook.
Возите в автомобиле в военное время:
- Одеяло или спальник на каждого, каремат
- Аптечку,
- Воду (1-3 л на человека),
- Зарядки и питания от розеток автомобиля,
- Домкрат, набор ключей, огнетушитель, «крокодилы» для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет,
- Топливо в металлической канистре,
- Запасное колесо,
- Туристическую лопату,
- Запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости,
- Буксировочный трос,
- Автомобильный компрессор.
Избегайте возить в авто в военное время:
- Оружие, если вы не военный и оружие незарегистрированное.
- Нож с признаками боевого.
- Любой военный атрибут , включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа.
- Горючее или другую горючую жидкость в хрупкой таре.
- При пересечении блок-постов снимите видеорегистратор!
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