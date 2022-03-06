Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что во время войны гражданским стоит взять с собой при перемещении в автомобиле на длинные расстояния, а чего надо избегать. Как пишет Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на странице ЦПД в Facebook.

Возите в автомобиле в военное время:

  • Одеяло или спальник на каждого, каремат
  • Аптечку,
  • Воду (1-3 л на человека),
  • Зарядки и питания от розеток автомобиля,
  • Домкрат, набор ключей, огнетушитель, «крокодилы» для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет,
  • Топливо в металлической канистре,
  • Запасное колесо,
  • Туристическую лопату,
  • Запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости,
  • Буксировочный трос,
  • Автомобильный компрессор.

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Избегайте возить в авто в военное время:

  • Оружие, если вы не военный и оружие незарегистрированное.
  • Нож с признаками боевого.
  • Любой военный атрибут , включая стилизованную одежду, обувь, сумки и рюкзаки военного типа.
  • Горючее или другую горючую жидкость в хрупкой таре.
  • При пересечении блок-постов снимите видеорегистратор!

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