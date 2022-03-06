На Сумщині окупанти не дають місцевим жителям залишити зруйновані міста, машини грабують і знищують. Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова.

«Ви питаєте мене: "як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина, та інших міст області. Я відповідаю: безпечно - ніяк. Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей», - написав Бова на своїй сторінці в Facebook.

Також очільник Тростянця показав відео, зняте на трасі Київ - Суми. Неподалік від самих Сум 5 березня.

Наразі окупанти міцно засіли в Тростянці, їхній штаб у будівля поліції. В місті багато ворожої техніки. З центру, де посеред житлових будівель розміщуються їх САУ, ведуть вночі обстріли Охтирки.

«Наші ВСУ і партизани періодично зменшують кількість техніки, що рухається по громаді. Переконаний, скоро Тростянець буде звільнений від окупантів! Слава Україні!» - зазначив мер міста.

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