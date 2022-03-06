Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів 6 березня повідомив про важливі зміни щодо сплати за комунальні послуги у період воєнного стану. (Щоб подивитись відео – проскрольте вниз)

Уряд прийняв рішення заборонити нарахування та стягнення штрафів або пені, а також інфляційних нарахувань у разі несвоєчасної чи неповної оплати житлово-комунальних послуг. Також заборонено припиняти надання комунальних послуг у разі несплати або оплати не в повному обсязі.

«Уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги. Також заборонено припиняти надання комунальних послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Постанову ухвалено, щоб захистити інтереси людей у період воєнного стану і стосується усіх комунальних послуг без винятку», – сказав Чернишов.

Разом з тим міністр наголосив, що сплата за послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах та потребують ресурсів.

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