Російські окупаційні війська вистрілили з гранатомета по мирних жителях, які намагалися покинути Ірпінь.

Як пише Politeka.net, Росія 11-й день веде війну проти України. Українці не тільки зупинили наступ окупаційних військ, а й йдуть у контрнаступ на деяких напрямках. Однією з найгарячіших точок є Київ, де бої йдуть і зараз. Радник глави МВС Антон Геращенко показав, що зробили російські війська, коли мирні жителі намагалися евакуюватися.

"При евакуації в Ірпені окупанти вистрілили по мирних жителях з гранатомета", - написав Геращенко.

"А зараз уважно подивіться це відео. На початку на задньому плані-люди, які тікають з небезпечного Ірпеня. В їх бік прилетів снаряд.

Потрапило в людину з перенесенням для тварин. Невже після цього ще можуть існувати люди, які стверджують, що "росіяни вбивають тільки ***"?

Вони борються навіть тварин, які можуть поміститися в маленьку переноску", - написав Геращенко у другому відео, де було видно застосування зброї.