Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом. Звезда с первого дня поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. В новом посте Владимир подвел итоги первых десяти суток войны, поделившись кадрами в Инстаграм.
На кадрах можно увидеть результаты бомбежек, а также людей, которые готовятся встречать российских оккупантов.
"Откладывая на короткий промежуток ненависть, злость и боль.
Просто реальность", - написал Дантес.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Враг сгинет от своего же оружия": ВСУ пошли в контрнаступление, министр обороны сообщил подробности
ВСУ остановили колонны вражеской техники на новом направлении: "Пытались выдвинуться в сторону...."
"Все, долетались!": обнародован список белорусских летчиков, которые бомбили мирное население Украины
Шуфрич пойман в Киеве, арсенал при задержании нардепа впечатляет: "Со спиленным номером..."
Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Держись, родная! Украина выстоит! Это уже очевидно ! Сил вам! Не падайте духом!! Ночь темнее всего перед рассветом осталось совсем чуть-чуть", "Ненавижу", "Думаем только о хорошем!!!".