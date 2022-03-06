Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом. Звезда с первого дня поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. В новом посте Владимир подвел итоги первых десяти суток войны, поделившись кадрами в Инстаграм.

На кадрах можно увидеть результаты бомбежек, а также людей, которые готовятся встречать российских оккупантов.

"Откладывая на короткий промежуток ненависть, злость и боль.

Просто реальность", - написал Дантес.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Держись, родная! Украина выстоит! Это уже очевидно ! Сил вам! Не падайте духом!! Ночь темнее всего перед рассветом осталось совсем чуть-чуть", "Ненавижу", "Думаем только о хорошем!!!".