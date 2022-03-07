Подробная информация об очередях на пунктах пропуска для выезда из Украины.

Какая обстановка наблюдается на приграничных пунктах пропуска для выезда из Украины

О том, какие пункты наиболее оптимальны для пересечения границы в этот понедельник, 7-го марта, то есть где меньше всего очереди, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Львовская областная госадминистрация.

В Польшу:

"Ягодин" - 0 авто/0 пешеходов;

"Устилуг" - 200 авто/0 пешеходов;

"Угринов" - 900 авто/100 пешеходов;

"Рава-Русская" - 600 авто/200 пешеходов;

"Грушев" - 700 авто/800 пешеходов;

"Смольница" - 600 авто/0 пешеходов;

"Краковец" - 1 200 авто/800 пешеходов;

"Шегини" - 805 авто/150 пешеходов.

В Словацкую Республику:

"Малый Березный" - 150 авто/0 пешеходов;

"Ужгород" - 70 авто/0 пешеходов.

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов.

В Венгрию:

"Тиса" - 0 авто(пешеходов не пропускают);

"Звоночная" - 0 авто/0 пешеходов;

"Косино" - 0 авто/0 пешеходов;

"Лужанка" - 30 авто/0 пешеходов;

"Вилок" - 0 авто/0 пешеходов.

В Румынию:

"Дьяково" - 0 авто/0 пешеходов;

"Солотвино" - 0 авто/0 пешеходов;

"Порубное" - 270 авто/0 пешеходов.

В Республику Молдову:

"Мамалыга" - 0 авто/0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 авто/0 пешеходов;

"Россошани" - 0 авто/0 пешеходов;

"Сокиряне" - 0 авто/0 пешеходов

"Могилев-Подольский" - 20 авто/0 пешеходов.

"Бронница" - 15 авто/0 пешеходов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты подорвали ж/д пути под Киевом.

Также ранее мы информировали о том, что в Киевской области оккупанты обстреляли легковой автомобиль, погибли мирные люди.

А до этого наш портал сообщали о том, что нужно иметь с собой в авто, передвигаясь по дорогам в военное время.