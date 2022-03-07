Какая обстановка наблюдается на приграничных пунктах пропуска для выезда из Украины

О том, какие пункты наиболее оптимальны для пересечения границы в этот понедельник, 7-го марта, то есть где меньше всего очереди, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Львовская областная госадминистрация.

В Польшу:

  • "Ягодин" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Устилуг" - 200 авто/0 пешеходов;
  • "Угринов" - 900 авто/100 пешеходов;
  • "Рава-Русская" - 600 авто/200 пешеходов;
  • "Грушев" - 700 авто/800 пешеходов;
  • "Смольница" - 600 авто/0 пешеходов;
  • "Краковец" - 1 200 авто/800 пешеходов;
  • "Шегини" - 805 авто/150 пешеходов.

В Словацкую Республику:

  • "Малый Березный" - 150 авто/0 пешеходов;
  • "Ужгород" - 70 авто/0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов.

граница украина венгрия

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В Венгрию:

  • "Тиса" - 0 авто(пешеходов не пропускают);
  • "Звоночная" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Косино" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Лужанка" - 30 авто/0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 авто/0 пешеходов.

В Румынию:

  • "Дьяково" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Солотвино" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Порубное" - 270 авто/0 пешеходов.

В Республику Молдову:

  • "Мамалыга" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Россошани" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Сокиряне" - 0 авто/0 пешеходов
  • "Могилев-Подольский" - 20 авто/0 пешеходов.
  • "Бронница" - 15 авто/0 пешеходов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты подорвали ж/д пути под Киевом.

Также ранее мы информировали о том, что в Киевской области оккупанты обстреляли легковой автомобиль, погибли мирные люди.

А до этого наш портал сообщали о том, что нужно иметь с собой в авто, передвигаясь по дорогам в военное время.