Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области. Центр города Изюм уже практически уничтожен. Об этом заявил заместитель городского головы Владимир Мацокин, сообщает "Суспільне".

По его словам, в Изюме наблюдаются самые масштабные разрушения со времен Второй мировой. Люди вторые сутки прячутся в хранилищах.

"Центр Изюма практически стерт. У нас самые масштабные разрушения со времен Второй мировой. Центр города практически стерт. Повреждены школы, больница. Нет света, газа, тепла. Нет продуктов. Люди вторые сутки в хранилищах", - сказал Мацокин.

Напомним, генерал из Чугуева приказал бомбить Харьков.

Как сообщала Politeka, глава Минобороны Резников сообщил обнадеживающие новости.

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Также Politeka писала, что ВСУ ликвидировали двух подполковников вражеской армии.