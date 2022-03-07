Российские оккупанты бомбят и обстреливают Изюм в Харьковской области. Враг бьет по жилым кварталам.

Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области. Центр города Изюм уже практически уничтожен. Об этом заявил заместитель городского головы Владимир Мацокин, сообщает "Суспільне".

По его словам, в Изюме наблюдаются самые масштабные разрушения со времен Второй мировой. Люди вторые сутки прячутся в хранилищах.

"Центр Изюма практически стерт. У нас самые масштабные разрушения со времен Второй мировой. Центр города практически стерт. Повреждены школы, больница. Нет света, газа, тепла. Нет продуктов. Люди вторые сутки в хранилищах", - сказал Мацокин.

Напомним, генерал из Чугуева приказал бомбить Харьков.

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