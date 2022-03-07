Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области. Центр города Изюм уже практически уничтожен. Об этом заявил заместитель городского головы Владимир Мацокин, сообщает "Суспільне".
По его словам, в Изюме наблюдаются самые масштабные разрушения со времен Второй мировой. Люди вторые сутки прячутся в хранилищах.
"Центр Изюма практически стерт. У нас самые масштабные разрушения со времен Второй мировой. Центр города практически стерт. Повреждены школы, больница. Нет света, газа, тепла. Нет продуктов. Люди вторые сутки в хранилищах", - сказал Мацокин.
Напомним, генерал из Чугуева приказал бомбить Харьков.
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