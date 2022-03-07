У Харкові був затриманий пілот збитого напередодні ввечері літака, який бомбив мирне населення міста. Він зізнався, що наказ бомбити українські міста і житлові будинки йому дав генерал-майор Олег Маковецький.

Його слова підтвердили ще кілька полонених пілотів. Інформацію також підтвердила генпрокурор Ірина Венедиктова в Фейсбук.

Генерал народився в Чугуєві Харківської області. Тобто генерал наказав бомбити свою рідну землю. Тепер на нього чекає Гаага. Цинізм крайнього ступеня.

Варто відзначити, що полонений пілот уточнив наказ бомбити міста і координати давав генерал Олег Маковецький - командувач Ленінградською армією ВПС і ППО Західного військового округу. Пілот розповів, що в полку дислокується 24 літаки, в робочому стані 15.

Він каже, що візуального контакту з метою у нього не було-політ був у хмарах. Він нібито працював за координатами і не знав, що бомбить мирне населення.

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