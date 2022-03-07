У Генштабі повідомили про нову перемогу української армії.

Українські військові звільнили від російських окупантів місто Чугуїв Харківської області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

«В ході ведення бойових дій звільнено місто Чугуїв», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.

Додамо, 6 березня голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк повідомив, що за неповні 11 днів спротиву Збройним силам України вдалося знешкодити до 46 тисяч загарбників (йдеться про вбитих, поранених та полонених росіян). Тоді як при вторгненні на 24 лютого військо ворога налічувало 145 тис. людей наземної армії.

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