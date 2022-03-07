Как пишет Politeka.net, украинцы уже 12-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время защитникам Украины удалось не только остановить наступление, но и пойти в контрнаступление по некоторым стратегическим направлениям. Губернатор Николаевщины Виталий Ким записал новое обращение, в котором рассказал об еще одной победе украинских военных.

"Аэропорт наш, выбили, устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас полететь не могут, но аэропорт наш, эта точка нужная, сейчас мы по округе, по лесам, пособираем их, которые поразбегались. Ну и придем в чувства. С других направлений тоже отбились. Там они меньшими силами заходили, растерянные и маленькие ежики, бегают по кустам, не знают что делать. Сейчас мы всех найдем", - сказал в обращении Виталий Ким.

Напомним, уничтожена вражеская колонна с топливом, видео

Также Politeka сообщала, что ведущий "Україна має талант" Решетник сказал, как назовет своего четвертого сына

А еще Politeka писала, что белый голубь сел на руку украинскому священнику



