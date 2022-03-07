Как пишет Politeka.net, Президент России Владимир Путин объявил войну Украине 24 февраля. Украинцы уже 12-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Телеведущий Григорий Решетник, как и все украинские звезды, поддерживают украинцев в это сложное время. Ведущий "Україна має талант" у себя на страничке в Инстаграм пошутил, как назовет четвертого сына.
"Нашего четвертого сына будут звать Байден-Блинкен-Байрактар", - написал Решетник.
"Решено. Как вам?", - написал Григорий.
А если девочка?", - подшутила жена Решетника Кристина.
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Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ну, а если девочка то однозначно – Джавелина!!!", "Пусть лучше девочка – Виктория!!!", "Григорий, искренне желаю вам девочку, настоящую украиночку", "Вот кто будет возрождать Украину".
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