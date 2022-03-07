Это невероятно добрый знак, украинцы! Победа и мир близко, только верьте, не сдавайтесь врагу!

Священник из Волосского Андрей Пинчук – настоящий патриот своей страны, который помогает переселенцам и армии еще с 2014 года.

Сегодня святой отец на своей странице в Фейсбук поделился очень оптимистическим видео. Под звук церковных колоколов ему на руку прилетел и сел белый голубь! Это невероятно добрый знак, украинцы! Победа и мир близко, только верьте, не сдавайтесь врагу!

Стоит отметить, что с первого дня войны, 24 февраля 2022 года, он организовал в своем населенном пункте шелтер для беженцев, а также наладил эвакуацию людей из Харькова и других населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий.

Напомним, летчик оккупантов сделал признание на камеру.

Как сообщала Politeka, в Гааге начинают расследование преступлений РФ, подробности.

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