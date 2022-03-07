В сети появилось видео уничтоженной вражеской колонны с топливом. На автомобилях видна буква "Z" в квадрате, которая считается опознавательным знаком сил РФ из Крыма.
Видео опубликовал Telegram-канал "Труха Харьков+Украина".
На видео видно несколько вражеских машин, которыми должны были доставлять топливо для техники войск Кремля.
"Чем дальше они заходят вглубь Украины, тем больше у них потерь и меньше возможностей обеспечивать свои войска", – говорится в сообщении.
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