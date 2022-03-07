Отправил на защиту Украины немалую сумму, но не распространялся.

Знаменитый Леонардо Ди Каприо не остался в стороне, и, следуя примеру мирового сообщества, тоже перечислил средства в пользу ВСУ

То, что множество мировых кинозвезд, так или иначе, финансово поддерживают Украину, помогая противостоять российскому агрессору, знают все, но какую точно сумму пожертвовал украинской армии легендарный актер Леонардо Ди Каприо, подробно пишут в " GSA NEWS ".

В частности, финансовая поддержка украинской армии от Леонардо Ди Капри, составила как минимум 10 миллионов долларов США. Впрочем, стоит оценить скромность актера - о своем пожертвовании Ди Каприо никак не распространялся, а информацией поделились исключительно иностранные СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Вероятно, такой душевный порыв объясняется генетикой - у Леонардо точно есть украинские корни. Как уже давно известно, его бабушка, Елена Степановна Смирнова, родилась в Одессе. Однако после Октябрьской революции она, вместе с родителями, уехала в Германию, где позднее вышла замуж за немца, а потом и эмигрировала в США.

Отметим, что по актера, о бабушке у него остались исключительно самые прекрасные воспоминания.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что звезда "Танців з зірками" Дикусар эмоционально обратился к "нелюдям".

Также ранее мы информировали о том, что Маша Ефросинина напомнила о горькой жизни маленьких украинцев.

А до этого наш портал сообщали о том, что жена ведущего "Маски" Остапчука рассказала об обоюдном решении пары остаться в Украине.