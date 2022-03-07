Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф, многоразовый участник шоу "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар опубликовал на своей странице в Instagram милое видео, а в подписи к нему обратился к своим поклонникам.
В коротком ролике Дмитрия можно увидеть в военной форме, он мило улыбается в камеру, делая танцевальное "па". А вот в подписи к публикации танцор высказался, что думает о происходящем в стране, обратившись и к украинцам, и к оккупантам.
"Никто не хотел войны. Взять в руки автоматы нас вынудили орки, в которых нет ни чести, ни совести, ни человечности. Знаю, что этот пост читают эти нелюди, которые желают нам земли стекловатой… Мы отплатим вам вашей же монетой, больше мне вам сказать нечего. С вами всё ясно… Но, я читаю нашим "воинам света", ваши комментарии, любимые и миролюбивые украинцы, с поддержкой и благодарностью! Это всех вдохновляет и греет душу! Сейчас мы все братья своей родины, красивой и любимой Украины! И всё что что мы хотим вам сказать, это "Слава Україні!", - написал Дикусар.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Потери оккупантов со дня вторжения: в Минобороны обнародовали новые данные, цифры впечатляют
ВСУ отбили Чугуев и разгромили существенную группировку российских войск: "Противник понес потери"
Оккупанты берут в заложники женщин и детей: в Генштабе рассказали о новых преступлениях врага
Найдено тело известного российского олигарха, что известно: "Родился в Украине"
Напомним, Ведущий "Україна має талант" Решетник сказал, как назовет своего четвертого сына: "Решено!".
Как сообщала Politeka, Позитив из "Время и Стекло" сообщил о трагедии с известным актером: "Мои соболезнования...".
Также Politeka писала, что Жена победителя "Голосу країни" покинула Украину с ребенком: "Не знаю, сколько мы будем друг без друга".