Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф, многоразовый участник шоу "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар опубликовал на своей странице в Instagram милое видео, а в подписи к нему обратился к своим поклонникам.

В коротком ролике Дмитрия можно увидеть в военной форме, он мило улыбается в камеру, делая танцевальное "па". А вот в подписи к публикации танцор высказался, что думает о происходящем в стране, обратившись и к украинцам, и к оккупантам.

"Никто не хотел войны. Взять в руки автоматы нас вынудили орки, в которых нет ни чести, ни совести, ни человечности. Знаю, что этот пост читают эти нелюди, которые желают нам земли стекловатой… Мы отплатим вам вашей же монетой, больше мне вам сказать нечего. С вами всё ясно… Но, я читаю нашим "воинам света", ваши комментарии, любимые и миролюбивые украинцы, с поддержкой и благодарностью! Это всех вдохновляет и греет душу! Сейчас мы все братья своей родины, красивой и любимой Украины! И всё что что мы хотим вам сказать, это "Слава Україні!", - написал Дикусар.

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