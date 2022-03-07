Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина активно занимается помощью украинским гражданам, пострадавшим от обстрелов оккупантов. Также она организовала центр помощи и показывает в Инстаграм разные кадры из жизни украинцев после того, как войска РФ вторглись в Украину.

«Наша самая большая детская онкология в стране, Охматдит! Пока из русских ящиков льётся дерьмо в виде спасительной операции от нациков… Покажите нам уже хотя бы одного нациста, подонки! Пока что все они оказываются из воронежей, хабаровсков, смоленских и прочих глубин, где их матери и жены ни сном о них ни духом…» - делится мыслями Маша Ефросинина.

В сети поддерживают:

«Как же больно💔😭; Пусть все дети Украины и мира будут здоровы!😭; Спаси Господи цих нівчому невинних діток; Господи 😭; Господи , береги наших деток 🙏; Молю Бога о спасении малышей🙏; Сердце не выдерживает 😭душа разрывается😭; Мамы Украины, вы самые сильные! ❤️Пусть ваши деточки будут здоровы!; других слов не найти! Невинные дети 🥺».

Также популярный украинский хореограф, многоразовый участник шоу "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар опубликовал на своей странице в Instagram милое видео, а в подписи к нему обратился к своим поклонникам.

В коротком ролике Дмитрия можно увидеть в военной форме, он мило улыбается в камеру, делая танцевальное "па". А вот в подписи к публикации танцор высказался, что думает о происходящем в стране, обратившись и к украинцам, и к оккупантам.

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