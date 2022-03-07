Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим и звездой шоу "Маска". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Его жена Кристина Горняк рассказала у себя в Инстаграм, где сейчас супруг, отвечая на вопрос фаната.

"Кристиночка, вы не планируете ехать из Украины", - спросил фанат.

"Мы выехали из Киева, считаю, что с под обстрелов ехать нужно было обязательно по-возможности. Но мой муж принял решение быть в Украине. Также тут наши родители. Стараемся быть полезными, помогать, как можем, также Вова решил быть в теробороне, хотя я была против, ибо он не имеет военного опыта. Но я верю во все лучшее для каждого из нас", - написала в ответе Кристина Горняк.

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