В этот понедельник, 7-го марта, из Ирпеня смогли эвакуировать тысячи украинцев

О том, что из этого города, который в последние дни стал слишком "горячей точкой", поскольку Ирпень постоянно обстреливают российские оккупанты, даже игнорируя все доверенности, все же смогли вывезти как взрослых, так и детей, в своем Telegram-канале, информирует Министерство внутренних дел Украины .

В частности, сегодня из Ирпеня, благодаря слаженной работе различных украинских служб, выехало как минимум 2 000 местных жителей, включая 200 детей. Людей увозили автобусами, прямо из-под печально известного Романовского моста. Позднее эвакуированных доставили к Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве.

Также, продолжается эвакуация жителей в Бучанском районе.

Спасатели, на месте сбора в Киеве, при помощи волонтеров и "Красного Креста", оказали необходимую, как медицинскую, так и психологическую помощь. Также, продолжается организация дальнейшего перемещения беженцев, включая сопровождение.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Украине запустят "национальный роуминг", позволяющий менять операторов без смены СИМ-карты.

Также ранее мы информировали о том, на какие цели Ди Каприо пожертвовал украинцам 10 миллионов долларов.

А до этого наш портал сообщали о том, как, и с какими документами, позволят пересечь границу Украины с детьми.