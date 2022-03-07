Операторы мобильной связи нашей страны сообщили о запуске национального роуминга

О том, что основная тройка, а это "Vodafone", "Киевстар" и "Lifecell", начали тестировать в Украине так называемый "национальный роуминг", и в ближайшее время, при недоступности сети определенного оператора, можно будет переключиться на любую аналогичную сеть, на своей странице в соцсети Facebook, пишет " Киевстар ".

В частности, чтобы подключиться к иному мобильному оператору, необходимо вручную:

на Android - отключиться от автоматического выбора сети, зайти в "Настройки", выбрать "Мобильная сеть"/"Подключение", а потом - "Оператор";

на iOS - открыть "Параметры", потом "Сотовые данные", и дальше - "Выбор сети".

Но следует учесть, что выбрать можно только из Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

В том случае, если регистрация не прошла - стоит попробовать повторно или выбрать другую сеть. При удачном исходе - проверить возможность исходящих вызовов и отправки SMS-сообщений. Еще один совет - ежедневно по-новой подключаться к сети своего основного оператора, неважно, вручную или с помощью автоматического выбора сети.

Также, поначалу эту услугу опробуют в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской и Николаевской областях. Немногим позднее - в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Кабмин принял важное решение относительно украинцев-должников.

Также ранее мы информировали о том, что появился канал в Telegram, помогающий украинцам отыскать пропавших детей.

А до этого наш портал сообщали о том, что маленький украинец с записанным на руке номером мобильного телефона, сам добрался из Запорожья до Словакии.