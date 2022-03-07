Операторы мобильной связи нашей страны сообщили о запуске национального роуминга
О том, что основная тройка, а это "Vodafone", "Киевстар" и "Lifecell", начали тестировать в Украине так называемый "национальный роуминг", и в ближайшее время, при недоступности сети определенного оператора, можно будет переключиться на любую аналогичную сеть, на своей странице в соцсети Facebook, пишет "
В частности, чтобы подключиться к иному мобильному оператору, необходимо вручную:
- на Android - отключиться от автоматического выбора сети, зайти в "Настройки", выбрать "Мобильная сеть"/"Подключение", а потом - "Оператор";
- на iOS - открыть "Параметры", потом "Сотовые данные", и дальше - "Выбор сети".
Но следует учесть, что выбрать можно только из Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
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В том случае, если регистрация не прошла - стоит попробовать повторно или выбрать другую сеть. При удачном исходе - проверить возможность исходящих вызовов и отправки SMS-сообщений. Еще один совет - ежедневно по-новой подключаться к сети своего основного оператора, неважно, вручную или с помощью автоматического выбора сети.
Также, поначалу эту услугу опробуют в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской и Николаевской областях. Немногим позднее - в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Кабмин принял важное решение относительно украинцев-должников.
Также ранее мы информировали о том, что
А до этого наш портал сообщали о том, что маленький украинец с записанным на руке номером мобильного телефона, сам добрался из Запорожья до Словакии.