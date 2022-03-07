Пограничная служба предоставила разъяснения, относительно того, как несовершеннолетние могут выехать за пределы Украины

Объяснения, касающиеся некоторых нюансов при пересечении границ Украины детьми, включая то, какие понадобятся документы, на своей странице в соцсети Facebook, опубликовала Государственная пограничная служба.

В частности, для выезда из Украины с детьми, от взрослых примут любые документы, будь то просроченный паспорт, внутренний паспорт или свидетельство о рождении. Вся эта документация дает полное право на пересечение границы, но ее будут изучать и проверять на месте.

В том случае, если ребенок является иностранцем, понадобится дополнительное время на идентификацию человека, например, могут попросить ксерокопии документов.

Также, еще один немаловажный момент - несовершеннолетние дети не могут самостоятельно пересечь границу, без сопровождения взрослых. Особенно, если ребенок выезжает из Украины не с родителями, а с другими родственниками - будет проведена идентификация и этих взрослых, любым доступным методом, который поможет установить, кем именно они приходятся ребенку.

Впрочем, строгий контроль не затронет бабушек, родных теть и прочих близких родственники, а коснется только знакомых или соседей. При сопровождении детей знакомыми или соседями, Пограничная служба тоже сверится со всей информацией о родителях, включая непосредственный звонок им.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какой Telegram-канал поможет оперативно разыскать пропавших детей.

Также ранее мы информировали о том, что операторы мобильной связи Украины объединяться, и запустят "национальный роуминг".

А до этого наш портал сообщали о том, что Арестович спрогнозировал, через сколько суток армия-оккупант значительно ослабнет.