Как сообщает Politeka.net, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга рассказал о пакете решений, который взял в работу Кабинет министров для поддержания украинского бизнеса в условиях войны и после победы.
Так, по словам Шмыгаля, среди решений правительства предполагается:
- физические лица-предприниматели I и II группы на время военного положения и в течение года после его завершения будут освобождены от уплаты ЕСВ;
- предприятия и физические лица-предприниматели III группы будут освобождены от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в том числе территориальную оборону). Сбор будет уплачен за счет государства;
- откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить;
- откладывается внедрение РРО для всех физических лиц-предпринимателей;
- будут отменены все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразование. Также уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.
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