В соседней Польше создали два штабы для эвакуации и размещения украинских детей, которые спасаются от войны в Украине.

Как сообщает Politeka.net, в Министерстве семьи и социальной политики Республики Польша создано два штаба, которые занимаются эвакуацией и размещением в Польше детей из Украины, в том числе из украинских детских домов.

Об этом сообщили на странице Ровенской военной администрации в Facebook.

В Стальовой Воле появился приемный пункт для детей, эвакуированных из детдомов. Там детям оказывают базовую помощь, заполняют документы, оттуда дети отправляются в места пребывания по всей Польше.

Для организации перевозки детей необходимо обратиться в Штаб эвакуации детей по номеру +48 532 402 575, ewakuacjadzieci@mrips.gov.pl. Маршалковская администрация Люблинского воеводства может являться посредником в контакте с эвакуационным штабом. По этому делу можно связаться по электронному адресу: michal.kasperuk@lubelskie.pl.

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