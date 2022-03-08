Ситуация не отличается стабильностью, но есть и хорошие новости.

Ситуация в Запорожской области остается напряженной, но российские оккупанты так и не смогли продвинуться дальше

То, какая обстановка сейчас наблюдается в регионе, и из каких населенных пунктов враг уже почти выбит, ссылаясь на телемарафон с участием председателя Запорожской ОГА, Александра Старуха, пишут " Украинские национальные новости ".

В последние сутки, боевые действия идут поблизости от населенных пунктов Пологи и Гуляйполе. Из Гуляйполя нашим Вооруженным силам удалось выбить войска страны-агрессора. Однако, не все так просто - вышеуказанные города постоянно переходят "из рук в руки", так что ситуация достаточно нестабильна.

Тем не менее, из Гуляйполя в Запорожье успешно эвакуировали около 100 детей, и уже оказывают несовершеннолетним всю необходимую помощь.

По словам Старуха, наконец заработала вся необходимая модель эвакуации. Немного позднее перейдут к попыткам вывоза женщин с детьми и пожилых людей - столько, сколько смогут.

Впрочем, речь пока не идет о Пологах - здесь обстановка еще сложнее.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что контроль за стоимостью социально значимых продуктов питания должны осуществлять местные власти.

Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты готовятся к штурму столицы Украины.

А до этого наш портал сообщали о том, каких договоренностей удалось достичь на третьем раунде переговоров со страной-оккупантом.