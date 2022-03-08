Ситуация в Запорожской области остается напряженной, но российские оккупанты так и не смогли продвинуться дальше
То, какая обстановка сейчас наблюдается в регионе, и из каких населенных пунктов враг уже почти выбит, ссылаясь на телемарафон с участием председателя Запорожской ОГА, Александра Старуха, пишут "
В последние сутки, боевые действия идут поблизости от населенных пунктов Пологи и Гуляйполе. Из Гуляйполя нашим Вооруженным силам удалось выбить войска страны-агрессора. Однако, не все так просто - вышеуказанные города постоянно переходят "из рук в руки", так что ситуация достаточно нестабильна.
Тем не менее, из Гуляйполя в Запорожье успешно эвакуировали около 100 детей, и уже оказывают несовершеннолетним всю необходимую помощь.
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По словам Старуха, наконец заработала вся необходимая модель эвакуации. Немного позднее перейдут к попыткам вывоза женщин с детьми и пожилых людей - столько, сколько смогут.
Впрочем, речь пока не идет о Пологах - здесь обстановка еще сложнее.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что контроль за стоимостью социально значимых продуктов питания должны осуществлять местные власти.
Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты готовятся к штурму столицы Украины.
А до этого наш портал сообщали о том, каких договоренностей удалось достичь на третьем раунде переговоров со страной-оккупантом.