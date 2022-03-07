Как сообщает Politeka.net, Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Национальной полицией и Госликслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в понедельник, 7 марта.

Кроме того, 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 гривен за кубический метр. Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции.

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