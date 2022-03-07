Украинская и российская делегации снова встретились в третьем раунде переговоров и уточнили детали работы так называемых зеленых коридоров.

Как пишет Politeka.net, делегации Украины и России во время третьего раунда переговоров в Беларуси уточнили детали работы гуманитарных коридоров для более эффективного оказания помощи людям в городах, наиболее пострадавших от российских обстрелов.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк после завершения встречи.

"Мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения и получим более эффективную помощь людям, которые сегодня страдают от агрессии Российской Федерации", – отметил он.

Относительно базового, политического блока урегулирования, в частности о прекращении огня и обеспечения гарантий безопасности, интенсивные консультации будут продолжены.

"Результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет", – сказал Михаил Подоляк.

"Однако еще раз подчеркиваю – консультации будут продолжены, и мы получим результат", – резюмировал советник руководителя Офиса Главы государства.

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