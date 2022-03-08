Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил бесплатный пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины на 489 млн долларов. Как пишут «Факты», об этом сообщила пресс-служба Банка.

Пакет помощи включает займы 350 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития, 80 млн долларов гарантий от Нидерландов и 50 млн долларов — от Швеции.

Как отмечается, помощь рассчитана на то, что выплатить заработную плату работникам больниц, пенсии пожилым и социальные выплаты для уязвимых слоев населения.

Также Украина получит грантовое финансирование на 134 млн долларов: 100 млн долларов от Великобритании, 22 млн долларов от Дании и еще 12 млн — от Латвии, Литвы, Исландии.

Кроме того, 100 миллионов долларов параллельного финансирования предоставит Япония для пакета поддержки.

«Группа Всемирного банка действует оперативно, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением. Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и региона. Это первый из многих шагов, которые мы делаем, чтобы помочь преодолеть большие человеческие и экономические последствия этого кризиса», — заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Всемирный банк готовит еще один пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов, который должны предоставить уже в ближайшие месяцы, а также дополнительную поддержку странам, принимающим украинских беженцев.

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