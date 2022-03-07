Украинцам, которые спасаясь от обстрелов российских захватчиков, выехали в более безопасные регионы, сообщили, как получить пенсию на новом месте жительства. Подробные инструкции обнародовал центр дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Новые правила касаются тех пенсионеров, которые до введения военного положения получали выплаты в отделениях «Укрпочты». Сменив место фактического проживания и желая получать выплаты по новому адресу, необходимо позвонить в контакт-центр «Укрпочты 0 800 300 545, выбрать кнопку «2» и сообщить оператору следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество получателя пенсии/пособия;
- серию и номер паспорта;
- актуальный номер телефона;
- адрес получения выплат до марта 2022 года;
- прошлый способ получения выплаты (в отделении или дома);
- новый адрес доставки пенсии-индекс ближайшего отделения "Укрпочты" или точный адрес временного проживания (для доставки на дом).
Отметим, министр финансов Сергей Марченко недавно сообщил, что пенсии в марте 2022 года будут выплачивать досрочно.
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