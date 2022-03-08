Знай, мальчик, что у наших украинских девушек яйца крепче, чем у ваших солдат!

В Вооруженных силах Украины бок о бок с мужчинами воюют и женщины. Защитницы готовы уничтожать пришедшего на нашу землю врага.

Они записали видео, в котором обратились к россиянам. Ролик был обнародован в сети.

"Ну что, российский солдат. Ты думал, что украинские девушки будут встречать тебя с цветами? А мы готовы рвы копать, дрова рубить и готовы стрелять в вас. Слышишь, сволочь! Сдавайся, пока не стало слишком поздно. Знай, мальчик, что у наших девушек яйца крепче, чем у ваших солдат. С 8 марта девушки и Слава Украине!", - обратилась украинская защитница.

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Как сообщала Politeka, военные трогательно поздравили женщин с 8 марта, видео.

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