Українські військові привітали жінок з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Воїни подякували за підтримку і пообіцяли мирне небо над головою кожній українці. Відео з привітанням з'явилося в мережі.
"Мирного неба над головою і бажаю, щоб ви завжди залишалися з нами і підтримували нас, як і зараз. Миру і злагоди. Спасибі вам за ваші молитви, підтримку і віру, з вашими молитвами ми стаємо сильнішими. Мирне небо ми Вам забезпечимо найближчим часом", - підкреслили українські захисники.
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Як повідомляла Politeka, поліція просить повідомляти про підозрілих людей.
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