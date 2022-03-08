Українські військові привітали жінок з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Воїни подякували за підтримку і пообіцяли мирне небо над головою кожній українці. Відео з привітанням з'явилося в мережі.

"Мирного неба над головою і бажаю, щоб ви завжди залишалися з нами і підтримували нас, як і зараз. Миру і злагоди. Спасибі вам за ваші молитви, підтримку і віру, з вашими молитвами ми стаємо сильнішими. Мирне небо ми Вам забезпечимо найближчим часом", - підкреслили українські захисники.

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Як повідомляла Politeka, поліція просить повідомляти про підозрілих людей.

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