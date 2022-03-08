Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны и мирового сообщества 8 марта на 13-й день борьбы с русскими захватчиками, пишет Politeka.net.

Зеленский напомнил, что за последние сутки оккупанты бомбили Сумы, в результате чего погиб 21 человек.

"Мы боремся уже 13-ый день. Уничтожаем оккупантов везде где можем. Повсюду. Но есть небо. Сотни российских крылатых ракет, сотни боевых самолетов оккупантов, сотни вертолетов. Да, мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, столько за эти 13 дней в Украине", - сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что в России еще достаточно потенциала для атаки по украинским городам, и призвал партнеров нашей страны активнее выполнять свои обещания.

"Но у них еще достаточно машин для убийств. Еще достаточно ракет для террора. Еще достаточно 500-килограммовых бомб, чтобы сбрасывать их на нас. На обычных людей, на Киев, Чернигов, Одессу и Харьков, Полтаву и Житомир. На десятки и десятки украинских городов, на миллионы мирных украинских людей. 13 дней, когда мы слышим только обещания. 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", - заявил президент Украины.

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