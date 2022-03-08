Президент України Володимир Зеленський зізнався, що змінив свою думку з питання вступу країни до НАТО.

На цю тему глава держави висловився у своєму новому інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

Так, журналіст поцікавився, чи готова зараз Україна виконати вимоги Росії, щоб припинити війну. Зокрема, мається на увазі зміна Конституції, відмова від вступу в НАТО, визнання Криму російським, а території так званих «ДНР» і «ЛНР» - незалежними.

Відповідаючи на це питання, Зеленський в черговий раз підкреслив, що готовий до переговорів – в тому числі і з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте Зеленський прямо заявив, що про капітуляцію України не може бути й мови.

«Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Тому що це не про мене, це про людей, які обрали мене», - підкреслив президент.

Він розповів, що готовий обговорювати пункти про невизнані республіки, проте визнав, що це складне питання.

«Я думаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ... ми можемо обговорити і знайти компроміс, як ці території будуть жити. Мені важливо, як на цих територіях будуть жити люди, які хочуть бути частиною України. Хто в Україні скаже, що вони хочуть прийняти їх? Питання складніше, ніж просто визнання. Це черговий ультиматум. Але ми не готові приймати ультиматуми», - заявив президента України.

Водночас він визнав, що його думка про НАТО змінилася.

«Що стосується НАТО – я охолов це питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться спірних речей і конфронтації з РФ», - заявив Зеленський.

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