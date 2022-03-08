ЄС прагне покінчити із залежністю від російського газу і хоче ліквідувати здатність Путіна фінансувати цю війну.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю виданню Politico попередив Європу, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні і спробує напасти на країни Балтії.

Тому Євросоюз повинен серйозно поставитися до російської загрози і допомагати Україні перемогти у війні. Якщо зараз не зупинити главу Кремля, то він піде далі, принесе смерть і руйнування іншим державам.

"Очевидно, що Путін зараз знаходиться в якомусь агресивному військовому настрої, і, на жаль, цілком ймовірно, що ця агресія продовжиться і в інших країнах. Умиротворення агресора не працює, і агресор повинен бути зупинений усіма засобами" – сказав політик.

Віце-президент Єврокомісії підкреслив, що нові санкції проти Росії можуть вступити в силу вже протягом декількох днів. Євросоюз повинен ліквідувати здатність Путіна фінансувати цю війну.



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