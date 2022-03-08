Красноярцев звернувся до російських колег, що знаходяться на аеродромі в Брянську із закликом припинити авіаудари.

Олександр Красноярцев, майор, льотчик 1-го класу з Челябінська був збитий на своєму літаку Су-34 5 березня під час бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Штурман ворожого літака загинув. Льотчик був узятий в полон.

Відео його свідчень опубліковане Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об'єктах мирної інфраструктури і житловим кварталам українських міст. Вони бажають смерті українцям і не важливо, що це мирне населення.

При цьому для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники і пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500.

Це призводить до значних втрат серед мирного населення і руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Красноярцев звернувся до російських колег, що знаходяться на аеродромі в Брянську із закликом припинити авіаудари.

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