Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в Фейсбук.
Многие украинцы привыкли покупать специфические лекарства, однако из-за войны в стране во многих случаях выбрать нужный препарат не представляется возможным. В Минздраве посоветовали украинцам в подобных случаях выбирать лекарства, основываясь на их действующем веществе и доступности в аптеке, а не по торговому названию – как люди привыкли делать ранее.
«Это значительно упростит доступ к лекарству. Процедуру государственной регистрации проходят все лекарственные средства, как отечественного производства, так и иностранного, так что все препараты одинаково качественны», - сообщают в министерстве.
Также в Минздраве отметили, что при выписке рецептов врачи также ориентируются на активное вещество.
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«Поэтому просим фармацевтов также отказаться от маркетингового продвижения и ориентироваться на имеющийся ассортимент в аптеке и рекомендовать пациентам все лекарственные средства в соответствии с активным веществом», - говорится в сообщении.
Напомним, армия страны-агрессора не в силах справиться: в бой бросают уже и курсантов.
Как сообщала Politeka, в Минздраве рассказали украинцам, что делать при угрозе обрушения здания.
Также Politeka писала, что в Минздраве назвали число украинцев, погибших в первый день атаки России.