Российские оккупанты несут серьезные потери, что сказывается на качестве и количестве нового пополнения
То, что армия РФ не справляется с Вооруженными Силами Украины, и по этой причине, в бой отправляют уже и курсантов военных училищ, ссылаясь на информацию, прозвучавшую на недавнем брифинге от советника главы Офиса президента Украины, Алексея Арестовича, пишут "
В частности, согласно официальным сообщениям, россияне отправляют на войну курсантов-второкурсников из Серпуховского училища.
Таким образом, можно сделать выводы - "могущественная" армия РФ не в силах справиться с украинским народом и Вооруженными силами.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Украинская разведка выдала новые планы оккупантов: что известно на сейчас
Трагически оборвалась жизнь легендарного украинца: "Отвлекал авиацию РФ"
Ведущая "1+1" Падалко поделилась особенным кадром с мужем: "Наше последнее фото перед..."
Вакарчук сказал, что думает о Поляковой, Дорофеевой и Потапе в "Голосі країни": "Соответствуют тому, какой…"
Кроме того, подобные действия Российской Федерации явно указывают на катастрофическую ситуацию с точки зрения военного управления, так как кадеты военных училищ, обычно, втягиваются в войну в последний момент.
Напомним, что суммарные ориентировочные потери личного состава армии страны-агрессора, только за последние несколько суток, превысили 5 тысяч человек.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что стало известно, когда начнется второй раунд переговоров между оккупантами и Украиной.
Также ранее мы информировали о том, что делать и на какие телефоны спасательных служб звонить при разрушении дома, рекомендации Минздрава.
А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ начали наступление, и российские оккупанты массово бросают оружие и технику.