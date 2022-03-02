Российские оккупанты несут серьезные потери, что сказывается на качестве и количестве нового пополнения

То, что армия РФ не справляется с Вооруженными Силами Украины, и по этой причине, в бой отправляют уже и курсантов военных училищ, ссылаясь на информацию, прозвучавшую на недавнем брифинге от советника главы Офиса президента Украины, Алексея Арестовича, пишут " Факты ".

В частности, согласно официальным сообщениям, россияне отправляют на войну курсантов-второкурсников из Серпуховского училища.

Таким образом, можно сделать выводы - "могущественная" армия РФ не в силах справиться с украинским народом и Вооруженными силами.

Кроме того, подобные действия Российской Федерации явно указывают на катастрофическую ситуацию с точки зрения военного управления, так как кадеты военных училищ, обычно, втягиваются в войну в последний момент.

Напомним, что суммарные ориентировочные потери личного состава армии страны-агрессора, только за последние несколько суток, превысили 5 тысяч человек.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что стало известно, когда начнется второй раунд переговоров между оккупантами и Украиной.

Также ранее мы информировали о том, что делать и на какие телефоны спасательных служб звонить при разрушении дома, рекомендации Минздрава.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ начали наступление, и российские оккупанты массово бросают оружие и технику.