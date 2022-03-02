Как пишет Politeka.net, Министерство здравоохранения Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук подготовило специальные рекомендации для граждан с важными заметками.
Так, Минздрав опубликовал рекомендации по действиям в случае угрозы обрушения здания, а также если завал в разрушенном доме уже случился.
Основная рекомендация такова: если вы услышали сильный взрыв и находитесь в здании или почувствовали, что здание теряет устойчивость, деформируется - бегите как можно скорее.
Телефоны спасательных и аварийных служб:
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112 — Единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
101 — Пожарная служба.
102 — Полиция.
103 — Скорая медицинская помощь.
104 — Аварийная служба газовой сети.
0 800 501 482 — телефон доверия СБУ.
Отметим, вследствие вторжения, природное наследие Украины несет значительный ущерб:
- многие Рамсарские угодья в Украине повреждены оккупантами из-за ведения на них боевых действий.
- объекты Чернобыльской зоны захвачены оккупантами.
- российские военные разворачивают позиции в непосредственной близости от крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС в Энергодаре.
Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.
Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.
Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.