В России люди выстраиваются в огромные очереди к банкоматам и не расходятся даже ночью после того, как Центробанк запретил снимать больше 10 тыс. долларов наличными.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно новости», "на фоне последних новостей от ЦБ в Москве снова возникли очереди в банкоматы".
Согласно решению Центробанка РФ, снять наличкой можно только 10 тыс. долларов, остальную сумму со своего вклада можно получить только в рублях. Продать валюту можно без ограничений.
"В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", — Заявили в Центробанке.
А вот евро вообще снять невозможно вообще, только в эквиваленте в долларах или рублях.
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Также отметим, в России стоимость доллара на наличном рынке продолжает расти - по состоянию на утро 9 марта она достигла отметки в 190 рублей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.
При этом во многих обменниках валюты попросту уже не осталось и они стоят закрытыми. А Банк России принял решение "в связи со складывающейся ситуацией" не открывать торги акциями.
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