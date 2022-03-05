Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение к украинцам во всем мире, перейдя на украинский язык, передает Politeka.net.

"Я хочу обратиться непосредственно к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах", - сказал политик, а затем продолжил на английском.

Основные тезисы обращения Бориса Джонсона:

Мне важно представить, что вы переживаете сейчас. Все, что вы любите, разбито.

Все в Великобритании поддерживают Украину.

Мы делаем все возможное для поддержки и давления на Путина.

Вместе с США и ЕС мы ввели самые большие санкции против России.

Мы продолжим увеличивать санкции, пока Россия не остановит агрессию.

Почти каждый день разговариваю с Зеленским, удивляюсь его спокойствию и героизму украинского народа.

"Слава Украине!", – закончил обращение Джонсон.

Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

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