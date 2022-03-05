Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение к украинцам во всем мире, перейдя на украинский язык, передает Politeka.net.
"Я хочу обратиться непосредственно к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах", - сказал политик, а затем продолжил на английском.
Основные тезисы обращения Бориса Джонсона:
- Мне важно представить, что вы переживаете сейчас. Все, что вы любите, разбито.
- Все в Великобритании поддерживают Украину.
- Мы делаем все возможное для поддержки и давления на Путина.
- Вместе с США и ЕС мы ввели самые большие санкции против России.
- Мы продолжим увеличивать санкции, пока Россия не остановит агрессию.
- Почти каждый день разговариваю с Зеленским, удивляюсь его спокойствию и героизму украинского народа.
"Слава Украине!", – закончил обращение Джонсон.
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