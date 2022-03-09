Во время авиаударов российских захватчиков в Сумах погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и вся его семья. Об этом сообщил тренер из Сумм Евгений Леоненко на своей странице в Facebook.

"Сегодня в ночи во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения, г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г. р... Наш спортсмен... вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл... большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех..."- говорится в сообщении.

Также опубликованы реквизиты для помощи родственникам погибшей семьи.

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Прийменко Анна Ивановна

"Царство Небесное. Соболезнования родным", "Царствие Небесное! Пусть покоится с миром", "Єто просто ужас! Убийца проклятущий!!! Наши дети гибнут! Слезы не останавливаются, а душа горит", "Боже, была семья и нет. Это так страшно. Царствие им небесное", "Да будут прокляты все орки, пришедшие в наш дом!!! Вместе со своим трусливым народом. Царство небесное мирной семье. Ужасное горе", - пишут в Сети.

Напомним, в Сумах вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам поздно вечером в понедельник, 7 марта. Российские самолеты сбросили авиабомбы.

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