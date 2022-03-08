У боях з окупантами в Харкові загинув боєць добровольчого формування "Фрайкор" Артем Азаров з позивним «Художник». Про важку втрату повідомив командир формування Георгій Тарасенко.

«Під час виконання важливого бойового завдання загинув наш боєць Артем Азаров (позивний «Художник») — один з найкращих бійців Фрайкору, людина честі та слова, справжній аристократ духу. Пам’ятаємо. Помстимося», - написів військовий.

Також він опублікував реквізити для допомоги сім’ї загиблого героя. 5167 8032 3350 7149 Азарова Тетяна (мати).

Артем Азаров у цивільному житті був талановитим художником, поєднував мистецьку сферу та заняття боксом, був тренером та наставником для багатьох.

У Харкові лишилося чимало картин Азарова Артема.

Їх планують зберегти як памʼять героїчного вчинку задля захисту України, повідомили у «Фрайкорі».

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