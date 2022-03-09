Легендарний капітан київського "Динамо" і збірної України Олег Лужний став до лав територіальної оборони для захисту країни від російських окупантів. Про це Лужний розповів в інтерв'ю Mirror.
Він підкреслив, що українці будуть битися до переможного кінця, а воїни Збройних Сил заслуговують неймовірної поваги.
"Ситуація дуже напружена, сирена звучить три-чотири рази на день, вночі теж. Людям доводиться гарячково кидатися в бомбосховища, жінкам з маленькими дітьми, які не розуміють, що відбувається, вони в жаху. Цілі міста і селища обстрілюються і руйнуються, люди залишаються без газу, електрики, води і їжі. Але наша нація єдина, як ніколи раніше. Ми не здамося. Я надзвичайно вдячний і пишаюся нашими солдатами, які нас захищають!",- сказав лужний.
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