Колишній тренер Динамо Олег Лужний переконаний, що мовчання під час війни – злочин проти нашої Батьківщини.

Легендарний капітан київського "Динамо" і збірної України Олег Лужний став до лав територіальної оборони для захисту країни від російських окупантів. Про це Лужний розповів в інтерв'ю Mirror.

Він підкреслив, що українці будуть битися до переможного кінця, а воїни Збройних Сил заслуговують неймовірної поваги.

"Ситуація дуже напружена, сирена звучить три-чотири рази на день, вночі теж. Людям доводиться гарячково кидатися в бомбосховища, жінкам з маленькими дітьми, які не розуміють, що відбувається, вони в жаху. Цілі міста і селища обстрілюються і руйнуються, люди залишаються без газу, електрики, води і їжі. Але наша нація єдина, як ніколи раніше. Ми не здамося. Я надзвичайно вдячний і пишаюся нашими солдатами, які нас захищають!",- сказав лужний.

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