Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам с важной просьбой на своей странице в Facebook, и сообщил о действиях, которые могут иметь крайне негативные последствия для нашего государства.

«Военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами с целью получения помощи для защиты Украины. Министерство обороны работает на своем уровне как по привлечению материально-технической помощи, так и путем взаимодействия с коммерческими поставщиками.

Военно-техническое сотрудничество - очень деликатная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно в период войны.

В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздержитесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам.

Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, который негативно влияет на результат.

Это может затруднить получение дополнительных возможностей нашей армией, которые она просто должна получить. Вследствие этого Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!

Всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, мы обязательно и своевременно огласим. Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет для него неприятным сюрпризом.

Уповают на понимание.

Слава Украине!"- отметил Алексей Резников.

Напомним, пьяные российские солдаты разграбили магазин и открыли огонь по украинцам.

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