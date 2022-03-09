У селі Чорнобаївка Херсонської області окупанти відкрили стрілянину по цивільних. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Уточнюється, що військові РФ пограбували місцевий магазин і забрали з нього весь алкоголь. Після вживання спиртних напоїв росіяни почали стріляти по домівках людей. А чоловіків, які вступили з ними в суперечку, окупанти розстріляли.
Точна кількість загиблих невідома. Люди в селі налякані, більшість з них ховається в своїх будинках.
Нагадаємо, ворог обстріляв евакуаційний автобус під Києвом.
Як повідомляла Politeka, росіяни обстріляли Запорізьку АЕС.
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Також Politeka писала, російські війська поставили пастки на київській трасі.